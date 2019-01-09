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    Трамп может выдвинуть экономиста Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка

    Администрация Трампа рассматривает возможность выдвижения кандидатуры замминистра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост главы ВБ

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения кандидатуры заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка (ВБ).

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду интернет-издание The Daily Caller.

    Мэлпас занимает свою нынешнюю должность в Министерстве финансов США с сентября 2017 года. Экономист известен своими консервативными взглядами. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не подтвердила изданию информацию о рассмотрении кандидатуры Мэлпаса на пост главы ВБ, заявив лишь, что «в настоящее время никаких объявлений на эту тему нет».

    Как сообщалось в распространённом ранее заявлении Всемирного банка, нынешний президент организации Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост. Обязанности руководителя будет временно выполнять исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

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