Президент Всемирного банка уходит в отставку

Баку. 7 ярваря. REPORT.AZ/ Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уходит в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе банка.

Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

"Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны", - говорится в релизе.

Где именно будет работать Ким, не уточняется.

Ким вступил в должность главы Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет. В 2016 году совет директоров организации вновь избрал его президентом группы.