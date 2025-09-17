Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Трамп может выдвинуть Дэна Каца на пост замглавы МВФ

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 20:51
    Трамп может выдвинуть Дэна Каца на пост замглавы МВФ

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена выдвинуть Дэна Каца, начальника штаба министра финансов Скотта Бессента, на пост второго по значимости лица в Международном валютном фонде.

    Как передает Report, об этом сообщает New York Post со ссылкой на три осведомленных источника.

    "Он один из ближайших соратников министра. Это большая победа для экономической повестки президента Трампа на международной арене", - отметил один из инсайдеров.

    По данным издания, официальное объявление о выборе Дэна Каца на эту должность ожидается в пятницу.

    США МВФ Дэн Кац

