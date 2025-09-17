İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilər

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 22:01
    Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilər

    Tramp administrasiyası maliyyə naziri Skott Bessentin aparat rəhbəri Den Katsı Beynəlxalq Valyuta Fondunun (İMF) ikinci ən yüksək rütbəli məmuru vəzifəsinə irəli sürmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" üç məlumatlı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "O, katibin ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. Bu, Prezident Trampın beynəlxalq səhnədəki iqtisadi gündəminin böyük qələbəsidir", - insayderlərdən biri qeyd edib.

    Nəşrin məlumatına görə, Katsın bu vəzifəyə seçilməsi ilə bağlı rəsmi açıqlamanın cümə günü veriləcəyi gözlənilir.

    Трамп может выдвинуть Дэна Каца на пост замглавы МВФ

    Son xəbərlər

    22:32

    WSJ: Avropanın Trampın çağırışına cavab formalaşdırmaqda çətinlikləri onun problemlərini nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    22:32

    Azərbaycan güləşçisi: "Vətənə medalla qayıtmaq çox xoş hissdir"

    Fərdi
    22:25

    Almaniyada kimya zavodunda qəza olub, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    22:16

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi illik faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endirib

    Maliyyə
    22:01

    Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilər

    Digər ölkələr
    21:54

    Xetaq Qazyumov: "Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında daha çox medal qazana bilərdilər"

    Fərdi
    21:52

    "CNN Brasil": Bolsonaroya xərçəng diaqnozu qoyulub

    Digər ölkələr
    21:38
    Foto

    Biləsuvarda qanunsuz fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb

    Hadisə
    21:26

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti