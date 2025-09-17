Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilər
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 22:01
Tramp administrasiyası maliyyə naziri Skott Bessentin aparat rəhbəri Den Katsı Beynəlxalq Valyuta Fondunun (İMF) ikinci ən yüksək rütbəli məmuru vəzifəsinə irəli sürmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" üç məlumatlı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"O, katibin ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. Bu, Prezident Trampın beynəlxalq səhnədəki iqtisadi gündəminin böyük qələbəsidir", - insayderlərdən biri qeyd edib.
Nəşrin məlumatına görə, Katsın bu vəzifəyə seçilməsi ilə bağlı rəsmi açıqlamanın cümə günü veriləcəyi gözlənilir.
