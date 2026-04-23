Трамп: Мои действия в отношении Ирана работают очень хорошо
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Трамп: Мои действия в отношении Ирана работают очень хорошо

    Трамп: Мои действия в отношении Ирана работают очень хорошо

    Президент США Дональд Трамп заявил, что давление на Иран дает ожидаемый эффект.

    Как передает Report об этом он сказал в кратком телефонном интервью BBC.

    Трампа спросили о его недавнем заявлении о том, что "целая цивилизация погибнет этой ночью", которое было воспринято как возможная угроза применения ядерного оружия против Ирана.

    "Другая сторона очень хочет заключить сделку. Поэтому, что бы я ни говорил и ни делал, это, похоже, работает очень хорошо", - ответил он.

    Ранее Трамп заявил о "решающей ночи" для Ирана, когда может погибнуть целая цивилизация.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.

    Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

    В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном
    Tramp: İranla bağlı atdığım addımlar çox yaxşı nəticə verir

