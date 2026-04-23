    Tramp: İranla bağlı atdığım addımlar çox yaxşı nəticə verir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana edilən təzyiqin effekt verdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu BBC-yə telefonda açıqlayıb.

    Trampın İrana qarşı nüvə silahından istifadə edilməsi ilə bağlı mümkün təhdid kimi qəbul edilən, "bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq" bəyanatı barədə sual verilib.

    "Qarşı tərəf razılaşma əldə etməyi çox istəyir. Buna görə də, mən nə desəm və nə etsəm də, bu, görünür, çox yaxşı işləyir", - o cavablandırıb.

    Daha əvvəl Tramp İran üçün bütöv bir sivilizasiyanın məhv ola biləcəyi "həlledici gecə" barədə danışıb.

    Xatırladaq ki, 28 fevralda ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir sıra şəhərlərə zərbələr endirilib. Əməliyyat Yaxın Şərqdə eskalasiyaya gətirib çıxarıb, Fars körfəzinin bütün ölkələri münaqişəyə cəlb olunub və bu, Hörmüz boğazının blokadasına səbəb olub.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə atəşkəs haqqında razılığa gəliblər, sonradan Tramp bunu qeyri-müəyyən müddətə uzadıb.

    Tərəflər münaqişənin nizamlanması üzrə Pakistanda danışıqlar aparmağa cəhd ediblər, lakin 11-12 aprel tarixlərində dialoqun birinci raundu heç bir nəticəy verməyib.

    Tehrana təzyiq olaraq, ABŞ İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokadaya alındığını bəyan edib. Öz növbəsində, İran isə artıq Fars körfəzi ölkələrinə istiqamətlənən gəmilər üçün Hörmüzün blokadaya alındığını bildirib. Regionda dinamik şəkildə dəyişən vəziyyət dünya enerji böhranına səbəb olub.

    Трамп: Мои действия в отношении Ирана работают очень хорошо

