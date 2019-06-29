Трамп: Мы можем встретиться с Ким Чен Ыном завтра на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп может встретиться 30 июня с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам глава Белого дома заявил в на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 в Осаке.

"Как вы знаете, я сейчас отправлюсь в Южную Корею. Как я понимаю, мы можем встретиться с председателем (Госсовета КНДР - ред.) Ким (Чен Ыном - ред.)", - заявил Д.Трамп.

По его словам, сам Ким Чен Ын проявил большой интерес к возможности такой встречи.

"Завтра мы будем в демилитаризованной зоне. Я сказал, что, пока я там, я бы пожал ему руку", - пояснил американский президент, добавив, что северокорейская сторона дала "благоприятный" ответ.

Д.Трамп пояснил, что на данный момент речь идет не о полноформатной встрече, а лишь о возможности поприветствовать друг друга.

Он также указал, что в текущем году может состояться новый саммит США-КНДР.

"Честно говоря, это может произойти завтра. Мы назовем это саммитом, назовем это рукопожатием, если это произойдет", - добавил Д.Трампом.