Трамп: Люди в Газе будут жить очень хорошо
Другие страны
- 22 января, 2026
- 15:20
Президент США Дональд Трамп считает, что планируемые работы в секторе Газа полностью изменят этот палестинский анклав.
Как передает корреспондент Report из Давоса, об этом он заявил на церемонии подписания устава Совета мира.
"Я человек из сферы недвижимости. Все начинается с локации. И я сказал: посмотрите на это место у моря. Посмотрите на этот участок, каким он может стать для стольких людей. Это будет невероятно. Люди, которые сейчас живут в крайне плохих условиях, будут жить очень хорошо. Но всё начинается именно с того места, с того видения, которое было заложено", - сказал он.
