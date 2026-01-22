Трамп: Люди в Газе будут жить очень хорошо

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    22 января, 2026
    15:20
    Президент США Дональд Трамп считает, что планируемые работы в секторе Газа полностью изменят этот палестинский анклав.

    Как передает корреспондент Report из Давоса, об этом он заявил на церемонии подписания устава Совета мира.

    "Я человек из сферы недвижимости. Все начинается с локации. И я сказал: посмотрите на это место у моря. Посмотрите на этот участок, каким он может стать для стольких людей. Это будет невероятно. Люди, которые сейчас живут в крайне плохих условиях, будут жить очень хорошо. Но всё начинается именно с того места, с того видения, которое было заложено", - сказал он.

