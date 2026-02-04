Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Иса Габиббейли: В Азербайджане хранится крупнейший архив рукописей Навои

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 16:31
    Иса Габиббейли: В Азербайджане хранится крупнейший архив рукописей Навои

    В Баку состоялась научная конференция, посвященная 585-летию со дня рождения поэта и мыслителя Алишера Навои.

    Как передает Report, мероприятие организовано посольством Узбекистана и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА).

    В мероприятии приняли участие президент НАНА академик Иса Габиббейли, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, ученые, исследователи и специалисты в области литературы, культуры и истории.

    В своей речи академик Иса Габиббейли отметил, что за годы творчество Алишера Навои стало предметом множества конференций и исследований.

    "Уже почти 10 лет ежегодно в эти дни мы отмечаем это событие. Сегодня крупнейший центр хранения рукописей Навои после Ташкента находится в Азербайджане. В нашем хранилище Академии рукописи находятся в идеальном состоянии, включая оригинальные тексты самого Навои и рукописи с примечаниями узбекских мастеров. Богатейшее наследие поэта сосредоточено у нас, и на основе книг, статей и исследований, хранящихся здесь, можно собрать целую библиотеку", - подчеркнул он.

    В свою очередь посол Узбекистана подчеркнул историческую значимость Баку как центра тюркской культуры и отметил, что усилия по изучению и популяризации наследия Навои продолжаются при поддержке президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он добавил, что в 2026 году, в рамках юбилеев Амир Тимура и Алишера Навои, будут организованы масштабные международные мероприятия для укрепления культурных связей и передачи наследия новым поколениям.

    Посол Турции в Азербайджане отметил, что Алишер Навои - не только великий поэт XV века, но и создатель культурного и духовного наследия тюркского мира. Он подчеркнул, что наследие Навои делает тюркский язык средством передачи культуры, литературы и цивилизационных ценностей.

    Узбекистан Азербайджан Алишер Навои Иса Габиббейли НАНА
    İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей