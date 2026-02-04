Иса Габиббейли: В Азербайджане хранится крупнейший архив рукописей Навои

В Баку состоялась научная конференция, посвященная 585-летию со дня рождения поэта и мыслителя Алишера Навои.

Как передает Report, мероприятие организовано посольством Узбекистана и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА).

В мероприятии приняли участие президент НАНА академик Иса Габиббейли, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, ученые, исследователи и специалисты в области литературы, культуры и истории.

В своей речи академик Иса Габиббейли отметил, что за годы творчество Алишера Навои стало предметом множества конференций и исследований.

"Уже почти 10 лет ежегодно в эти дни мы отмечаем это событие. Сегодня крупнейший центр хранения рукописей Навои после Ташкента находится в Азербайджане. В нашем хранилище Академии рукописи находятся в идеальном состоянии, включая оригинальные тексты самого Навои и рукописи с примечаниями узбекских мастеров. Богатейшее наследие поэта сосредоточено у нас, и на основе книг, статей и исследований, хранящихся здесь, можно собрать целую библиотеку", - подчеркнул он.

В свою очередь посол Узбекистана подчеркнул историческую значимость Баку как центра тюркской культуры и отметил, что усилия по изучению и популяризации наследия Навои продолжаются при поддержке президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он добавил, что в 2026 году, в рамках юбилеев Амир Тимура и Алишера Навои, будут организованы масштабные международные мероприятия для укрепления культурных связей и передачи наследия новым поколениям.

Посол Турции в Азербайджане отметил, что Алишер Навои - не только великий поэт XV века, но и создатель культурного и духовного наследия тюркского мира. Он подчеркнул, что наследие Навои делает тюркский язык средством передачи культуры, литературы и цивилизационных ценностей.