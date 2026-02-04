İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var
- 04 fevral, 2026
- 16:42
Bakıda şair və mütəfəkkir Əlişir Nəvainin anadan olmasının 585 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Özbəkistan səfirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) tərəfindən təşkil olunub.
Tədbirdə AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli, Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Aşrafxanov, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün, ədəbiyyat, mədəniyyət və tarix sahəsi üzrə alimlər, tədqiqatçılar və mütəxəssislər iştirak ediblər.
Akademik İsa Həbibbəyli öz çıxışında qeyd edib ki, illər ərzində Əlişir Nəvainin yaradıcılığı çoxsaylı konfrans və tədqiqatların mövzusu olub.
"Artıq 10 ilə yaxındır ki, bu hadisəni qeyd edirik. Bu gün Daşkənddən sonra Nəvainin əlyazmalarının saxlanıldığı ən böyük mərkəz Azərbaycandadır. Akademiyanın xəzinəsində əlyazmalar, o cümlədən Nəvainin orijinal mətnləri və özbək ustaların qeydləri olan əlyazmalar ideal vəziyyətdədir. Şairin ən zəngin irsi bizdə cəmləşib və burada saxlanılan kitablar, məqalələr və tədqiqatlar əsasında bütöv bir kitabxana toplamaq olar", - o vurğulayıb.
Öz növbəsində Özbəkistan səfiri Bakının türk mədəniyyətinin mərkəzi kimi tarixi əhəmiyyətini vurğulayıb və qeyd edib ki, Nəvainin irsinin öyrənilməsi və təbliği üzrə səylər Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin dəstəyi ilə davam etdirilir. O əlavə edib ki, 2026-cı ildə Əmir Teymur və Əlişir Nəvainin yubileyləri çərçivəsində mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və irsin yeni nəsillərə ötürülməsi üçün irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlər təşkil olunacaq.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri qeyd edib ki, Əlişir Nəvai təkcə XV əsrin böyük şairi deyil, həm də türk dünyasının mədəni və mənəvi irsinin yaradıcısıdır. O vurğulayıb ki, Nəvainin irsi türk dilini mədəniyyət, ədəbiyyat və sivilizasiya dəyərlərinin ötürülməsi vasitəsinə çevirir.