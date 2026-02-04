Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    На месторождении "Гюнешли" планируется внедрение технологии MPD

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 16:31
    На месторождении Гюнешли планируется внедрение технологии MPD

    Компания SOCAR AQS в настоящее время работает над внедрением технологии бурения с регулируемым давлением (Managed Pressure Drilling, MPD) на месторождении "Гюнешли".

    Как сообщает Report, об этом заявил геолог ООО "SOCAR AQS" Салех Оруджов в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026, проходящей в Баку.

    По его словам, применение технологии MPD имеет критическое значение для месторождения "Гюнешли", поскольку истощение пластов здесь носит не естественный характер, а обусловлено активной и длительной разработкой.

    "В этих условиях использование MPD становится первостепенным, особенно на мелководных участках месторождения "Гюнешли", - отметил С. Оруджов.

    Он также сообщил, что при оценке вертикального напряжения на месторождении "Гюнешли" наиболее надёжные результаты обеспечивает метод экстраполяции, тогда как для прогнозирования пластового давления наиболее точные и конкретные данные дает метод структурной корректировки.

    Кроме того, С. Оруджов напомнил, что на сегодняшний день SOCAR AQS пробурила на месторождении "Гюнешли" в общей сложности более 70 скважин.

    SOCAR AQS месторождение
    "Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır
    MPD technology planned for use at Azerbaijan's Gunashli field
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей