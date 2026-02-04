На месторождении "Гюнешли" планируется внедрение технологии MPD
Компания SOCAR AQS в настоящее время работает над внедрением технологии бурения с регулируемым давлением (Managed Pressure Drilling, MPD) на месторождении "Гюнешли".
Как сообщает Report, об этом заявил геолог ООО "SOCAR AQS" Салех Оруджов в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026, проходящей в Баку.
По его словам, применение технологии MPD имеет критическое значение для месторождения "Гюнешли", поскольку истощение пластов здесь носит не естественный характер, а обусловлено активной и длительной разработкой.
"В этих условиях использование MPD становится первостепенным, особенно на мелководных участках месторождения "Гюнешли", - отметил С. Оруджов.
Он также сообщил, что при оценке вертикального напряжения на месторождении "Гюнешли" наиболее надёжные результаты обеспечивает метод экстраполяции, тогда как для прогнозирования пластового давления наиболее точные и конкретные данные дает метод структурной корректировки.
Кроме того, С. Оруджов напомнил, что на сегодняшний день SOCAR AQS пробурила на месторождении "Гюнешли" в общей сложности более 70 скважин.