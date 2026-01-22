Tramp: Qəzzada insanlar çox yaxşı yaşayacaqlar
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 15:25
ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Qəzza zolağında planlaşdırılan işlər bu Fələstin anklavını tamamilə dəyişəcək.
"Report"un Davosa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, o bunu "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimində bildirib.
"Hər şey məkanla başlayır. Mən dedim: dəniz yaxınlığındakı bu əraziyə baxın. Bu qədər insan üçün nəyə çevrilə bilər. Bu inanılmaz olacaq. Hazırda çox pis şəraitdə yaşayan insanlar çox yaxşı yaşayacaqlar. Ancaq hər şey məhz həmin yerdən, qoyulmuş o baxışdan başlayır", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
15:34
Rövşən Nəcəf: "Dekarbonizasiya investisiyalar uğrunda rəqabətdə uduzur"Energetika
15:34
İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilirDigər
15:25
Tramp: Qəzzada insanlar çox yaxşı yaşayacaqlarDigər ölkələr
15:24
Sabah Biləsuvarın bir hissəsində qaz olmayacaqEnergetika
15:24
NATO baş katibinin müavini: Azərbaycan çox dəyərli tərəfdaşımızdırXarici siyasət
15:17
Putin bu gün Sülh Şurasına vəsait ayırma imkanını müzakirə edəcəkRegion
15:17
Foto
Video
ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Sülh Şurası təsis edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
15:11
SOCAR-ın rəhbəri enerji keçidinin maliyyələşdirilməsində kompleks yanaşmaya çağırıbEnergetika
15:08