Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Ушаков: США не ответили на предложение РФ продлить ограничения по ДСНВ

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 16:27
    Ушаков: США не ответили на предложение РФ продлить ограничения по ДСНВ

    Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    "<...> 5 февраля, истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил", - сказал Ушаков.

    Помощник президента отметил, что РФ остается "открытой для поиска переговорных путей обеспечения стратегической стабильности".

    Юрий Ушаков Владимир Путин Си Цзиньпин ДСНВ США
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей