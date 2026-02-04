Ушаков: США не ответили на предложение РФ продлить ограничения по ДСНВ

Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"<...> 5 февраля, истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил", - сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что РФ остается "открытой для поиска переговорных путей обеспечения стратегической стабильности".