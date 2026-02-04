В Гардабани после реконструкции открылась историческая мечеть Марага

В городе Гардабани в Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, после капитальной реконструкции открылась мечеть Марага.

Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии открытия мечети приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, шейх Управления мусульман Грузии Гаджи Фаиг Набиев, мэр города Гардабани Давид Каргаретели, советник по делам религии посольства Турции Махмуд Гёль, другие официальные лица и представители азербайджанской общины.

Было отмечено, что мечеть Марага занимает важное место в религиозной и культурной жизни региона. Являясь одним из основных религиозных центров азербайджанской общины, проживающей в Грузии, мечеть активно посещают местные мусульмане.

История мечети восходит к 1825 году. Этот факт делает мечеть Марага одной из старейших мечетей в Грузии. Стиль строения отражает классическую исламскую архитектуру и играет важную роль в сохранении религиозно-культурного наследия региона.

Мечеть расположена в центре города Гардабани, на улице 9 Апреля. Здесь совершаются пятничные и праздничные намазы, проводятся религиозные обряды и просветительские мероприятия. Мечеть Марага также выполняет функцию социального и культурного центра для местной общины.

Открытие мечети Марага после реконструкции было оценено как наглядный пример толерантности и сосуществования.

Отметим, что мечеть была восстановлена при поддержке благотворителя Фархада Алиева.