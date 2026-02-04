Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Гардабани после реконструкции открылась историческая мечеть Марага

    В регионе
    • 04 февраля, 2026
    • 16:31
    В Гардабани после реконструкции открылась историческая мечеть Марага

    В городе Гардабани в Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, после капитальной реконструкции открылась мечеть Марага.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии открытия мечети приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, шейх Управления мусульман Грузии Гаджи Фаиг Набиев, мэр города Гардабани Давид Каргаретели, советник по делам религии посольства Турции Махмуд Гёль, другие официальные лица и представители азербайджанской общины.

    Было отмечено, что мечеть Марага занимает важное место в религиозной и культурной жизни региона. Являясь одним из основных религиозных центров азербайджанской общины, проживающей в Грузии, мечеть активно посещают местные мусульмане.

    История мечети восходит к 1825 году. Этот факт делает мечеть Марага одной из старейших мечетей в Грузии. Стиль строения отражает классическую исламскую архитектуру и играет важную роль в сохранении религиозно-культурного наследия региона.

    Мечеть расположена в центре города Гардабани, на улице 9 Апреля. Здесь совершаются пятничные и праздничные намазы, проводятся религиозные обряды и просветительские мероприятия. Мечеть Марага также выполняет функцию социального и культурного центра для местной общины.

    Открытие мечети Марага после реконструкции было оценено как наглядный пример толерантности и сосуществования.

    Отметим, что мечеть была восстановлена при поддержке благотворителя Фархада Алиева.

    Гардабани Грузия Марага Управление мусульман Грузии Гаджи Фаиг Набиев
    Фото
    Qardabanidə tarixi Marağa məscidi yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей