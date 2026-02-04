İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Qardabanidə tarixi Marağa məscidi yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib

    Region
    • 04 fevral, 2026
    • 16:10
    Qardabanidə tarixi Marağa məscidi yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib

    Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Qardabani şəhərində yerləşən Marağa məscidi əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə verilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, məscidin açılış mərasimdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşları, Bütün Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin (BGMİ) Şeyxi Hacı Faiq Nəbiyev, Qardabani şəhərinin meri David Karqareteli, Türkiyə səfirliyinin dini işlər üzrə müşaviri Mahmud Göl, Azərbaycan icmasının nümayəndələri, şəhər sakinləri, rəsmi şəxslər, ziyalılar və dindarlar iştirak ediblər.

    Bildirilib ki, Marağa məscidi bölgənin dini və mədəni həyatında mühüm yer tutur. Məscid Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı icmasının əsas dini mərkəzlərindən biri olmaqla yerli əhali tərəfindən fəal şəkildə istifadə olunur.

    Qeyd olunub ki, məscidin tarixi 1825-ci ilə gedib çıxır. Bu fakt Marağa məscidini Gürcüstandakı ən qədim məscidlərdən birinə çevirir. Tikilinin üslubu klassik İslam memarlığını əks etdirir və bölgənin dini-mədəni irsinin qorunmasında mühüm rol oynayır.

    Məscid Qardabani şəhərinin mərkəzində, 9 Aprel küçəsində yerləşir. Burada cümə və bayram namazları qılınır, dini mərasimlər və maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Marağa məscidi, eyni zamanda, yerli icma üçün sosial və mədəni bir mərkəz funksiyasını da yerinə yetirir.

    Tədbirdə Marağa məscidinin yenidən istifadəyə verilməsi tolerantlıq və birgəyaşayışın bariz nümunəsi kimi qiymətləndirilib.

    Qeyd edək ki, məscid xeyriyyəçi Hacı Fərhad Əliyevin dəstəyi ilə bərpa olunub.

    Qardabani Gürcüstan Məscid Marağa məscidi
    Foto
    В Гардабани после реконструкции открылась историческая мечеть Марага

    Son xəbərlər

    16:51

    "Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır

    Energetika
    16:47

    "Partizan"a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: "Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir"

    Futbol
    16:42

    İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var

    Xarici siyasət
    16:41

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    16:41

    Bulvarda vergi yoxlamaları zamanı ikili yanaşmalara yol verilib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:35

    Qazaxıstan və Pakistan strateji tərəfdaş olub

    Digər ölkələr
    16:34

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    16:30

    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:24

    "Neftçi"nin yetirməsi I Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti