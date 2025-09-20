Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Трамп: Китай настроен на урегулирование в Украине и готов содействовать этому

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 01:30
    Трамп: Китай настроен на урегулирование в Украине и готов содействовать этому

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай настроен на завершение российско-украинской войны и готов содействовать этому.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) хотел бы урегулирования [украинского кризиса]. Я считаю, он хотел бы завершения [российско-украинской войны]", - указал Трамп.

    Президент США также высказал мнение, что председатель КНР "будет работать с нами, чтобы помочь в этом".

    Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с китайским лидером ситуацию в Украине.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин российско-украинская война

    Последние новости

    02:18

    AP: При крушении вертолета в США погибли четверо военных

    Другие страны
    01:49

    Сирия в ближайшие дни может подписать соглашение по безопасности с Израилем

    Другие страны
    01:30

    Трамп: Китай настроен на урегулирование в Украине и готов содействовать этому

    Другие страны
    01:07

    МАГАТЭ впервые обеспечивает ядерную безопасность на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    00:39

    FT: НАТО не может себе позволить применять дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

    Другие страны
    00:25
    Фото
    Видео

    При столкновении двух судов в Босфоре пострадали 12 человек

    В регионе
    00:05
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    00:02

    В Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

    Внутренняя политика
    00:01

    День нефтяника: славная страница в энергетической летописи Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей