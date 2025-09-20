Трамп: Китай настроен на урегулирование в Украине и готов содействовать этому

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай настроен на завершение российско-украинской войны и готов содействовать этому.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) хотел бы урегулирования [украинского кризиса]. Я считаю, он хотел бы завершения [российско-украинской войны]", - указал Трамп.

Президент США также высказал мнение, что председатель КНР "будет работать с нами, чтобы помочь в этом".

Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с китайским лидером ситуацию в Украине.