Трамп: Китай настроен на урегулирование в Украине и готов содействовать этому
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 01:30
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай настроен на завершение российско-украинской войны и готов содействовать этому.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) хотел бы урегулирования [украинского кризиса]. Я считаю, он хотел бы завершения [российско-украинской войны]", - указал Трамп.
Президент США также высказал мнение, что председатель КНР "будет работать с нами, чтобы помочь в этом".
Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с китайским лидером ситуацию в Украине.
