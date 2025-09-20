Tramp: Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlaması əzmindədir
- 20 sentyabr, 2025
- 04:08
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsini başa çatdırmaq əzmindədir və buna kömək etməyə hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
"O (Çin Sədri Si Cinpin - red.) (Rusiya-Ukrayna böhranının) həll etmək istərdi. İnanıram ki, o, (Rusiya-Ukrayna müharibəsinə) son qoymaq istəyir", - Tramp bildirib.
ABŞ Prezidenti həmçinin Çin Sədrinin buna nail olmaq üçün onlarla birgə işləyəcəyini bildirib.
Bundan əvvəl Tramp Çin lideri ilə telefon danışığı zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə etdiyini bildirib.
