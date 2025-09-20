Tramp: Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlaması əzmindədir

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 20 sentyabr, 2025
    • 04:08
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsini başa çatdırmaq əzmindədir və buna kömək etməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "O (Çin Sədri Si Cinpin - red.) (Rusiya-Ukrayna böhranının) həll etmək istərdi. İnanıram ki, o, (Rusiya-Ukrayna müharibəsinə) son ​​qoymaq istəyir", - Tramp bildirib.

    ABŞ Prezidenti həmçinin Çin Sədrinin buna nail olmaq üçün onlarla birgə işləyəcəyini bildirib.

    Bundan əvvəl Tramp Çin lideri ilə telefon danışığı zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə etdiyini bildirib.

    Трамп: Китай настроен на урегулирование в Украине и готов содействовать этому

