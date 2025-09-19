Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Трамп заявил о намерении посетить Китай - ОБНОВЛЕНО

    • 19 сентября, 2025
    • 19:39
    Трамп заявил о намерении посетить Китай - ОБНОВЛЕНО

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить Китай в начале следующего года.

    Как сообщает Report, об этом он написал Truth Social.

    Глава Белого дома назвал крайне продуктивным телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

    "Мы достигли прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения российско-украинской войны и соглашение по TikTok", - написал он.

    Трамп отметил, что также договорился с председателем Си Цзиньпином о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее и своем визите в Китай в начале следующего года. Он добавил, что председатель КНР приедет в Соединенные Штаты в подходящее время.

    Китай приветствует переговоры с США по TikTok на основе рыночных правил и баланса интересов.

    Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    "Китай уважает волю бизнеса и выступает за рыночные решения, соответствующие как китайским, так и международным законам"- отметил глава КНР.

    Пекин выразил надежду, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную среду для китайских инвестиций.

    Президент США, в свою очередь, отметил стремление Вашингтона к экономическому и торговому взаимодействию с Пекином, а также подтвердил поддержку консультаций по вопросу TikTok.

    Он заявил, что США готовы работать с Китаем ради поддержания мира и стабильности в мире.

