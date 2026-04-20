Трамп и Мунир обсудили возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном

Начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудили вопрос возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанских структурах безопасности.

По информации источника, Мунир заявил Трампу, что блокада Соединенными Штатами иранских портов является препятствием для возобновления мирных переговоров.

Трамп, как утверждается, ответил, что примет этот совет к рассмотрению.

Источник также отметил, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф связался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом с просьбой направить делегацию на переговоры в Пакистан. Однако Пезешкиан заявил, что Иран не пойдет на это до снятия блокады.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.