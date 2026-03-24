Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 17:15
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает Report об этом сообщил посол США в Индии Серджио Гор.
"Президент Дональд Трамп только что провел разговор с премьер-министром Моди. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, включая важность сохранения открытым Ормузский пролив", - написал он в соцсетях.
17:15
Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
17:11
Шри-Ланка ведет переговоры с Россией по закупкам нефтиДругие страны
17:10
В Шамкире задержаны трое за незаконную рыбалку с применением электротокаАПК
17:06
Бахрейн с начала войны на Ближнем Востоке перехватил 153 ракетыДругие страны
17:01
СМИ: Вэнс может стать главным переговорщиком от США на переговорах ИраномДругие страны
16:55
В Азербайджане за сутки задержаны 37 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
16:48
Резазаде: Иран не направлял США предложений о переговорах и прекращении огняВ регионе
16:44
В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксистаПроисшествия
16:37