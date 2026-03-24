Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report об этом сообщил посол США в Индии Серджио Гор.

"Президент Дональд Трамп только что провел разговор с премьер-министром Моди. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, включая важность сохранения открытым Ормузский пролив", - написал он в соцсетях.