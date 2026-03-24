Tramp və Modi Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib
- 24 mart, 2026
- 17:20
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə telefon danışığı aparıb və onunla Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Hindistandakı səfiri Sercio Qor məlumat yayıb.
"Prezident Donald Tramp indicə Baş nazir Modi ilə danışıq aparıb. Onlar Yaxın Şərqdəki cari vəziyyəti, o cümlədən Hörmüz boğazının açıq saxlanmasının vacibliyini müzakirə ediblər", - o, sosial şəbəkədə yazıb.
