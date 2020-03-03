​Трамп и Гани обсудили мирный процесс в Афганистане

Президенты США и Афганистана Дональд Трамп и Ашраф Гани обсудили по телефону шаги по установлению мира в Афганистане, на фоне подписанного соглашения с движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп поговорил с президентом Афганистана Ашрафом Гани и поздравил его с последними важными шагами в установлении мира в Афганистане. Оба лидера согласились, что субботнее объявление по совместной декларации США и Афганистана, а также соглашение по установлению мира в Афганистане с талибами стали важными шагами для афганского мирного процесса", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.