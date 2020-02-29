США и "Талибан" подписали мирное соглашение

США и афганское движение "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, подписание состоялось в Катаре.

Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.

"Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на церемонии.

Соглашение предусматривает, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО.

Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии".