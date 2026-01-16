Трамп и Фицо проведут встречу 17 января во Флориде
16 января, 2026
- 11:06
Президент США Дональд Трамп и премьер Словакии Роберт Фицо встретятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Как передает Report, согласно публичному расписанию американского президента, встреча состоится 17 января.
Встреча назначена на 15:30 по местному времени.
