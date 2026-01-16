Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп и Фицо проведут встречу 17 января во Флориде

    date 2026-01-16

Трамп и Фицо проведут встречу 17 января во Флориде

    Президент США Дональд Трамп и премьер Словакии Роберт Фицо встретятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    Как передает Report, согласно публичному расписанию американского президента, встреча состоится 17 января.

    Встреча назначена на 15:30 по местному времени.

