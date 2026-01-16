İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 16 yanvar, 2026
    • 11:25
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso Floridada Mar-a-Laqo iqamətgahında görüşəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti ilə görüş yanvarın 17-də baş tutacaq.

    Görüş yerli vaxtla saat 15:30-a təyin edilib.

    Donald Tramp Robert Fitso
    Трамп и Фицо проведут встречу 17 января во Флориде
    Trump to meet Slovak PM Fico at Mar-a-Lago in Florida

    Tramp və Fitso Floridada görüşəcək

    Digər ölkələr
