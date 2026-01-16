Tramp və Fitso Floridada görüşəcək
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 11:25
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso Floridada Mar-a-Laqo iqamətgahında görüşəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti ilə görüş yanvarın 17-də baş tutacaq.
Görüş yerli vaxtla saat 15:30-a təyin edilib.
