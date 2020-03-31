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Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом

​ Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом

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Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне пандемии коронавируса заявили, что перемирие в Сирии и Ливии "важно как никогда".

Как передает Report, об этом сообщил в письменном заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.

"Лидеры договорились тесно сотрудничать в международной кампании по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики... Президент Трамп и президент Эрдоган согласились, что сейчас важно как никогда, чтобы страны, охваченные конфликтом, в особенности Сирия и Ливия, соблюдали прекращение огня и работали над разрешением конфликта", - сообщил Дир.

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