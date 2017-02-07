Трамп готов к юридическим разбирательствам вокруг указа по иммиграции

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к юридическим разбирательствам вокруг его указа по иммиграции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы проведем его (указ - ред.) через всю (судебную - ред.) систему", - сказал Трамп журналистам во вторник. "Посмотрим, что получится", - добавил он.

Три суда в США проводят слушания и прения по иммиграционному указу. Наиболее резонансное заседание состоится в Сиэтле, где ранее суд приостановил действие указа. Юристы считают, что дело в перспективе может дойти до Верховного суда, решение которого будет окончательным и станет важной вехой в иммиграционной политике США.