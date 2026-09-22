Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии

Президент США Дональд Трамп, а также премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение, направленное на укрепление общей безопасности и усиление военного присутствия США в Гренландии.

Как передает Report, церемония подписания состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп отметил, что данное соглашение долго готовилось: "Это огромный шаг для Европы и Соединенных Штатов".

Фредериксен также высоко оценила данную договоренность, заявив, что она может действовать вечно. По ее словам, документ предусматривает укрепление общей безопасности и системы сдерживания, а также демонстрирует противникам единство сторон.

Она отметила, что соглашение не позволит противникам получить контроль или существенное влияние в Гренландии и будет способствовать усилению присутствия союзников в Арктике.

Нильсен, в свою очередь, заявил, что соглашение учитывает интересы жителей Гренландии, а также их права, условия жизни и развитие территории.