Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии
- 22 сентября, 2026
- 19:58
Президент США Дональд Трамп, а также премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение, направленное на укрепление общей безопасности и усиление военного присутствия США в Гренландии.
Как передает Report, церемония подписания состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Трамп отметил, что данное соглашение долго готовилось: "Это огромный шаг для Европы и Соединенных Штатов".
Фредериксен также высоко оценила данную договоренность, заявив, что она может действовать вечно. По ее словам, документ предусматривает укрепление общей безопасности и системы сдерживания, а также демонстрирует противникам единство сторон.
Она отметила, что соглашение не позволит противникам получить контроль или существенное влияние в Гренландии и будет способствовать усилению присутствия союзников в Арктике.
Нильсен, в свою очередь, заявил, что соглашение учитывает интересы жителей Гренландии, а также их права, условия жизни и развитие территории.