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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 19:58
    Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии

    Президент США Дональд Трамп, а также премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение, направленное на укрепление общей безопасности и усиление военного присутствия США в Гренландии.

    Как передает Report, церемония подписания состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Трамп отметил, что данное соглашение долго готовилось: "Это огромный шаг для Европы и Соединенных Штатов".

    Фредериксен также высоко оценила данную договоренность, заявив, что она может действовать вечно. По ее словам, документ предусматривает укрепление общей безопасности и системы сдерживания, а также демонстрирует противникам единство сторон.

    Она отметила, что соглашение не позволит противникам получить контроль или существенное влияние в Гренландии и будет способствовать усилению присутствия союзников в Арктике.

    Нильсен, в свою очередь, заявил, что соглашение учитывает интересы жителей Гренландии, а также их права, условия жизни и развитие территории.

    Дональд Трамп Метте Фредериксен Йенс-Фредерик Нильсен Соединенные Штаты Америки (США) Дания Гренландия
    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

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