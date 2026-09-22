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    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 20:40
    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp, həmçinin Danimarka və Qrenlandiyanın baş nazirləri Mette Frederiksen və Yens-Frederik Nilsen ümumi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə və ABŞ-nin Qrenlandiyada hərbi mövcudluğunun gücləndirilməsinə yönəlmiş saziş imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, imzalama mərasimi Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub.

    Tramp bu sazişin uzun müddət hazırlandığını qeyd edib: "Bu, Avropa və Birləşmiş Ştatlar üçün böyük bir addımdır".

    Frederiksen də bu razılaşmanı yüksək qiymətləndirərək sənədin əbədi qüvvədə ola biləcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə, saziş ümumi təhlükəsizliyin və çəkindirmə sisteminin gücləndirilməsini nəzərdə tutur, həmçinin tərəflərin rəqiblər qarşısında birlik nümayiş etdirməsini təmin edir.

    O qeyd edib ki, sənəd rəqiblərin Qrenlandiyaya nəzarəti ələ keçirməsinə və ya burada əhəmiyyətli təsir əldə etməsinə imkan verməyəcək, həmçinin müttəfiqlərin Arktikadakı mövcudluğunun gücləndirilməsinə kömək edəcək.

    Nilsen isə bildirib ki, saziş Qrenlandiya sakinlərinin maraqlarını, onların hüquqlarını, həyat şəraitini və ərazinin inkişafını nəzərə alır.

    Donald Tramp Mette Frederiksen Yens-Frederik Nilsen Qrenlandiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии
    US, Denmark, Greenland sign deal to strengthen security cooperation

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