Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Трамп: Эрдоган может помочь в завершении российско-украинской войны

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 05:13
    Трамп: Эрдоган может помочь в завершении российско-украинской войны

    Президент США Дональд Трамп считает, что его коллега Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.

    Как передает Report, такую позицию он изложил во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

    На вопрос о том, может ли турецкий лидер помочь в урегулировании кризиса, Трамп подчеркнул, что "Эрдоган может".

    "Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг", - отметил глава Белого дома.

    Напомним, что 13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган российско-украинская война
    Tramp: Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə kömək edə bilər

    Последние новости

    05:52

    Starship завершил 11-й испытательный полет

    ИКТ
    05:13

    Трамп: Эрдоган может помочь в завершении российско-украинской войны

    Другие страны
    04:45

    Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

    Бизнес
    04:07

    Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским 17 октября

    Другие страны
    03:37

    Организатор "Евровидения" отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу

    Искусство
    03:23

    В США представили новую пусковую установку для ракет Tomahawk

    Другие страны
    02:49

    Макрон не подтвердил эвакуацию президента Мадагаскара бортом ВКС Франции

    Другие страны
    02:10

    Microsoft прекращает поддержку Windows 10

    ИКТ
    02:06

    Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    Лента новостей