Tramp: Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə kömək edə bilər
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 05:05
ABŞ prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə kömək edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, o, bu mövqeyini oktyabrın 13-də Şarm əl-Şeyxdən Vaşinqtona qayıdarkən təyyarəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Türkiyə liderinin böhranın həllinə kömək edə bilərmi sualına Tramp belə cavab verib:
"Ərdoğan kömək edə bilər. Rusiyada ona hörmət edirlər, amma Ukrayna haqqında danışa bilmərəm. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də ona hörmət edir və o, mənim dostumdur", - Ağ Ev rəhbəri qeyd edib.
Son xəbərlər
05:40
Video
Amerikalı jurnalist: Tramp az qala Makronun qolunu qoparacaqdıMaraqlı
05:32
"Starship"in 11-ci sınaq uçuşu uğurla başa çatıbİKT
05:05
Tramp: Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə kömək edə bilərDigər ölkələr
04:47
Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıbBiznes
04:16
Tramp Zelenski ilə oktyabrın 17-də görüşmək niyyətində olduğunu təsdiqləyibDigər ölkələr
03:31
"Avroviziya"da İsrailin müsabiqədən kənarlaşdırılması ilə bağlı səsvermə təxirə salınıbİncəsənət
03:04
Al Arabiya: "HƏMAS" hərəkatın tərksilah edilməsi məsələsini şişirdilmiş hesab edirDigər ölkələr
02:35
ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblərDigər ölkələr
02:11