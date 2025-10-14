Tramp: Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə kömək edə bilər

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    • 14 oktyabr, 2025
    • 05:05
    ABŞ prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə kömək edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu mövqeyini oktyabrın 13-də Şarm əl-Şeyxdən Vaşinqtona qayıdarkən təyyarəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Türkiyə liderinin böhranın həllinə kömək edə bilərmi sualına Tramp belə cavab verib:

    "Ərdoğan kömək edə bilər. Rusiyada ona hörmət edirlər, amma Ukrayna haqqında danışa bilmərəm. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də ona hörmət edir və o, mənim dostumdur", - Ağ Ev rəhbəri qeyd edib.

