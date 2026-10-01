Трамп допустил новую волну ударов по Ирану после промежуточных выборов в США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в стране.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.

"Возможно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли он такой вариант.

При этом американский президент не стал уточнять возможные цели ударов, отметив, что такой вопрос фактически касается планов военных действий.

Говоря о запасах вооружений, Трамп заявил, что США на протяжении последних шести месяцев наращивали их объемы. По его словам, администрация бывшего президента США Джо Байдена передала Украине значительное количество боеприпасов.

Трамп заявил, что запасы некоторых видов боеприпасов действительно находятся на несколько более низком уровне, чем другие. При этом, по его словам, запасов других видов вооружений достаточно.

Американский президент добавил, что оборонные компании США продолжают наращивать производство вооружений. По его словам, Raytheon и другие компании строят новые заводы по всей стране и работают круглосуточно.

"Мы пополняем запасы на беспрецедентном уровне", - подчеркнул Трамп.