    Трамп пригрозил ХАМАС "адом", если соглашение по Газе не будет достигнуто к воскресенью

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 18:31
    Трамп пригрозил ХАМАС адом, если соглашение по Газе не будет достигнуто к воскресенью

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом", если соглашение с Израилем по Газе не будет к воскресенью.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью, до шести вечера по вашингтонскому времени Все страны подписались! Это последний шанс, и если ХАМАС его не использует, для них разразится ад, какого никто никогда не видел", - написал Трамп.

    Американский лидер также подчеркнул, что предложенный им план принесет мир на Ближний Восток.

    "ХАМАС много лет представляет собой безжалостную и жестокую угрозу на Ближнем Востоке! Они убивают (и делают жизни невыносимо мучительными), кульминацией чего стала бойня 7 октября в Израиле", написал он и подчеркнул, что в качестве возмездия были ликвидированы более 25 тыс. боевиков ХАМАС.

    "Большинство остальных окружены и находятся в ловушке, просто ожидая моей команды "вперед", чтобы их жизни быстро оборвались. Мы знаем где и кто вы, и вас будут преследовать и убивать. Я прошу всех невинных палестинцев немедленно покинуть этот район [город Газа] потенциальной будущей гибели и отправиться в более безопасные районы Газы", - добавил он.

    По словам главы Белого дома, "великие, могущественные и богатейшие страны Ближнего Востока" договорились с США и Израилем об "отсутствовавшем 3 тыс. лет" мире на Ближнем Востоке.

    "Это соглашение также сохранит жизни всех оставшихся боевиков ХАМАС! Подробности документа известны всему миру, и это великое соглашение для всех! Так или иначе, на Ближнем Востоке будет мир. Насилие и кровопролитие прекратятся. Освободите всех заложников и верните тела погибших, немедленно!", - подытожил Дональд Трамп.

    Лента новостей