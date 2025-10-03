Tramp HƏMAS-ı "cəhənnəm"lə hədələyib
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 18:35
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsraillə Qəzza ilə bağlı razılaşmanın bazar gününə qədər əldə edilməyəcəyi təqdirdə HƏMAS-ı "görünməmiş cəhənnəm"lə hədələyib.
"Report" xəbər verir ki. ABŞ lideri bu barədə "Truth Social" hesabında yazıb.
"HƏMAS-la saziş bazar gününə, Vaşinqton vaxtı ilə saat altıya qədər əldə olunmalıdır. Bütün ölkələr razılaşıb! Bu, son şansdır və əgər HƏMAS ondan istifadə etməsə, onlar üçün heç kimin heç vaxt görmədiyi cəhənnəm başlayacaq", - D.Tramp yazıb.
Xəbər yenilənir...
