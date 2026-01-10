İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    • 10 yanvar, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, hər iki matç A qrupunda keçiriləcək.

    Saat 14:00-da "Sabah" NTD ilə üz-üzə gələcək. "Sabah" 19 xalla qrupda ikinci yerdədir. Sonuncu - 6-cı pillədə olan NTD-nin isə 11 xalı var.

    Günün son qarşılaşması saat 17:00-da "Neftçi" və "Şəki" arasında keçiriləcək. "Neftçi" 14 xalla 4-cüdür. "Şəki" isə 13 xalla beşinci pillədə yer alıb.

    Hər iki matç "Sərhədçi" İdman Mərkəzində oynanılacaq.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (72:69), "Naxçıvan" isə "Sumqayıt"ı (97:81) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Neftçi" klubu "Şəki" klubu "Sabah" klubu NTD klubu

    Son xəbərlər

    09:10

    Balakəndə çaydan qanunsuz qum-çınqıl daşıyanlar məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    08:56

    Abşeron rayonunun bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    08:41

    Ekvadorda naməlum şəxslər bir ailənin dörd üzvünü öldürdükdən sonra evlərini yandırıblar

    Digər ölkələr
    08:14

    Yanvarın 13-də BMT TŞ-nin Ukrayna ilə bağlı iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    07:47

    PUA qalıqları Volqoqrad vilayətindəki neft bazasında yanğına səbəb olub

    Digər ölkələr
    07:19

    Cənubi Koreya PUA-larının KXDR ərazisinə daxil olması barədə iddiaları təkzib edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    06:55

    ABŞ-də nüvə sınaqlarının keçirilməsi imkanı müzakirə edilir

    Digər ölkələr
    06:24

    Türkiyədə daha bir neçə tanınmış şəxs narkotikə görə saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti