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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп анонсировал встречи по ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 03:58
    Трамп анонсировал встречи по ситуации вокруг Ирана

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести несколько встреч, посвященных ситуации вокруг Ирана.

    Как передает Report, после встречи с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани Трамп заявил, что ситуация в Иране остается сложной. "Дела у них идут очень плохо", - сказал американский лидер, имея в виду иранскую сторону.

    Трамп не уточнил, с кем именно намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана. Согласно его рабочему графику, в ближайшие часы в Нью-Йорке президент США планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp İran ətrafındakı vəziyyətlə bağlı görüşlər keçirəcək

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