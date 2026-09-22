Трамп анонсировал встречи по ситуации вокруг Ирана
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 03:58
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести несколько встреч, посвященных ситуации вокруг Ирана.
Как передает Report, после встречи с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани Трамп заявил, что ситуация в Иране остается сложной. "Дела у них идут очень плохо", - сказал американский лидер, имея в виду иранскую сторону.
Трамп не уточнил, с кем именно намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана. Согласно его рабочему графику, в ближайшие часы в Нью-Йорке президент США планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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