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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp İran ətrafındakı vəziyyətlə bağlı görüşlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 04:55
    Tramp İran ətrafındakı vəziyyətlə bağlı görüşlər keçirəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran ətrafındakı vəziyyətə həsr olunmuş bir neçə görüş keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, Nyu-York meri Zöhran Mamdani ilə görüşdən sonra Tramp İranda vəziyyətin mürəkkəb olaraq qaldığını bildirib.

    "Onların işləri çox pis gedir", - Amerika lideri İran tərəfini nəzərdə tutaraq söyləyib.

    Tramp İran ətrafındakı vəziyyəti məhz kiminlə müzakirə etmək niyyətində olduğunu dəqiqləşdirməyib. Onun iş qrafikinə əsasən, yaxın saatlarda ABŞ Prezidenti Nyu-Yorkda Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşməyi planlaşdırır.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Emmanuel Makron
    Трамп анонсировал встречи по ситуации вокруг Ирана

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