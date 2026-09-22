Tramp İran ətrafındakı vəziyyətlə bağlı görüşlər keçirəcək
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2026
- 04:55
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran ətrafındakı vəziyyətə həsr olunmuş bir neçə görüş keçirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, Nyu-York meri Zöhran Mamdani ilə görüşdən sonra Tramp İranda vəziyyətin mürəkkəb olaraq qaldığını bildirib.
"Onların işləri çox pis gedir", - Amerika lideri İran tərəfini nəzərdə tutaraq söyləyib.
Tramp İran ətrafındakı vəziyyəti məhz kiminlə müzakirə etmək niyyətində olduğunu dəqiqləşdirməyib. Onun iş qrafikinə əsasən, yaxın saatlarda ABŞ Prezidenti Nyu-Yorkda Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşməyi planlaşdırır.
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