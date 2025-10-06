Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса Virginia

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о планируемом создании новой атомной подлодки класса Virginia.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил во время выступления на параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.

"В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса Virginia, - объявил он.

Власти США в июне 2025 года выделили компании Electric Boat (входит в General Dynamics) $987 млн на ускорение работы по расширению и обновлению своих мощностей, занятых в строительстве атомных подводных лодок.

В ведомстве указали, что эти средства будут направлены, в том числе на разработку ключевых компонентов субмарин, поддержку ведущих профильных верфей и поставщиков продукции, связанных со строительством перспективных атомных подводных ракетоносцев класса Columbia, а также ударных АПЛ класса Virginia и авианосцев класса Ford.