ABŞ-də "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcək
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 02:20
ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığının tikintisini planlaşdırdığını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, amerikalı lider bu barədə Virciniya ştatında ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin şərəfinə keçirilən paradda çıxışı zamanı bildirib.
"Bu ilin dekabr ayında biz yeni Virciniya sinifli sualtı qayığın təməlini qoyacağıq", - deyə o bildirib.
2025-ci ilin iyun ayında ABŞ hökuməti nüvə sualtı qayıqlarının tikintisi imkanlarının genişləndirilməsini və təkmilləşdirilməsini sürətləndirmək üçün "Electric Boat"a (General Dynamics-in bir hissəsi) 987 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb.
