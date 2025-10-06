İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    ABŞ-də "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcək

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 02:20
    ABŞ-də Virciniya sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığının tikintisini planlaşdırdığını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, amerikalı lider bu barədə Virciniya ştatında ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin şərəfinə keçirilən paradda çıxışı zamanı bildirib.

    "Bu ilin dekabr ayında biz yeni Virciniya sinifli sualtı qayığın təməlini qoyacağıq", - deyə o bildirib.

    2025-ci ilin iyun ayında ABŞ hökuməti nüvə sualtı qayıqlarının tikintisi imkanlarının genişləndirilməsini və təkmilləşdirilməsini sürətləndirmək üçün "Electric Boat"a (General Dynamics-in bir hissəsi) 987 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb.

    ABŞ sualtı qayıq
    Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса Virginia

    Son xəbərlər

    02:20

    ABŞ-də "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcək

    Digər ölkələr
    01:40

    Qrossi: Mənim hesabatım İrana hücum üçün səbəb olmayıb

    Region
    01:19

    Almaniyada hakim koalisiyaya daxil olan partiyanın qərargahlarından biri yandırılıb

    Digər ölkələr
    00:50

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub

    Komanda
    00:43

    Rubio Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə növbəti namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:07

    Serbiya Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən gedə biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:51

    Tramp İslandiyanı Rusiyanın sualtı qayıqlarını izləmək üçün NATO-da saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:31

    Türkiyə və Özbəkistan Prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    23:25

    ABŞ İsraili "HƏMAS"a qarşı əməliyyatını dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti