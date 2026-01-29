Трамп анонсировал скорые взаимные визиты между представителями США и Мексики

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение в ближайшее время встреч между Вашингтоном и Мехико.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

"Он прошел исключительно хорошо для обеих стран. Основное внимание было уделено вопросам границы, борьбе с наркотрафиком и торговле. Мы снова свяжемся в ближайшее время и, в конечном итоге, организуем встречи в наших странах. У Мексики замечательный и очень умный лидер - они должны быть очень довольны этим!",- написал он.

В свою очередь Шейнбаум сообщила в соцсети Х о прогрессе в переговорах между двумя странами по вопросам торговли и двусторонних отношений.

"Мы провели продуктивный и дружеский разговор с президентом США Дональдом Трампом. Продолжаем продвижение по вопросам торговли и двусторонних отношений. Мы договорились, что обе команды будут продолжать совместную работу. Также мне было приятно поприветствовать его супругу Меланию (Трамп), с которой я познакомилась во время недавнего визита в Вашингтон",- написала она.