İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    ABŞ və Meksika barışır

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 21:08
    ABŞ və Meksika barışır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqton və Mexiko şəhərləri arasında yaxın gələcəkdə görüşlərin keçiriləcəyini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Meksika prezidenti Klaudiya Şeynbaumla telefon danışığından sonra "Truth Social"da yazıb.

    "Hər iki ölkə üçün olduqca yaxşı keçdi. Diqqət sərhəd məsələlərinə, narkotik qaçaqmalçılığına və ticarətə yönəlmişdi. Tezliklə yenidən əlaqə saxlayacağıq və nəhayət ölkələrimizdə görüşlər təşkil edəcəyik. Meksikanın gözəl və çox ağıllı bir lideri var - onlar bundan çox məmnun olmalıdırlar!" deyə o yazıb.

    Öz növbəsində, Şeynbaum "X" sosial şəbəkə hesabında iki ölkə arasında ticarət və ikitərəfli münasibətlər üzrə danışıqlarda irəliləyiş barədə məlumat verib.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampla məhsuldar və səmimi söhbətimiz oldu. Biz ticarət və ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirməyə davam edirik. Hər iki komandanın birlikdə işləməyə davam edəcəyi barədə razılığa gəldik. Həmçinin, Vaşinqtona bu yaxınlarda səfərim zamanı tanış olduğum həyat yoldaşı Melaniyanı (Tramp) salamlamaqdan məmnun oldum", - deyə o yazıb.

    ABŞ Meksika
    Трамп анонсировал скорые взаимные визиты между представителями США и Мексики

    Son xəbərlər

    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    23:01
    Video

    Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

    Hadisə
    22:59

    Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    22:59

    Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edir

    Region
    22:48

    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Digər
    22:41

    Fidandan ərəb ölkələrinə çağırış: Hegemon dövlətlər gedəndə daha pis bir miras qoyur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti