    Трамп анонсировал проведение энергетического саммита по Индо-Тихоокеанскому региону

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 09:31
    "Национальный совет по энергетическому доминированию" президента США Дональда Трампа проведёт совместно с Японией первое заседание Министриального совещания и бизнес-форума по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мероприятие состоится в Токио 14–15 марта.

    Как передает Report со ссылкой на агентсство Reuters, об этом сегодня сообщили в посольстве США в Японии.

    В сообщении говорится, что секретарь Министерства внутренних дел США Даг Бёргам, министр энергетики Крис Райт и администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин в следующем месяце посетят Токио для участия в переговорах по вопросам энергетической безопасности с представителями почти дюжины стран Индо-Тихоокеанского региона. Бёргам является председателем совета, а Райт - его заместителем.

