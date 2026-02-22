Трамп анонсировал проведение энергетического саммита по Индо-Тихоокеанскому региону

"Национальный совет по энергетическому доминированию" президента США Дональда Трампа проведёт совместно с Японией первое заседание Министриального совещания и бизнес-форума по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мероприятие состоится в Токио 14–15 марта.

Как передает Report со ссылкой на агентсство Reuters, об этом сегодня сообщили в посольстве США в Японии.

В сообщении говорится, что секретарь Министерства внутренних дел США Даг Бёргам, министр энергетики Крис Райт и администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин в следующем месяце посетят Токио для участия в переговорах по вопросам энергетической безопасности с представителями почти дюжины стран Индо-Тихоокеанского региона. Бёргам является председателем совета, а Райт - его заместителем.