Hind-Sakit Okean enerji sammiti keçiriləcək
Digər ölkələr
- 22 fevral, 2026
- 09:56
ABŞ Prezidenti Donald Trampın enerji dominantlığı üzrə milli şurası Yaponiya ilə birgə Hindistan-Sakit Okean enerji təhlükəsizliyi üzrə nazirlər görüşünü və biznes forumunu ilk iclasını keçirəcək.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün ABŞ-ın Yaponiyadakı səfirliyi məlumat yayıb.
Tədbir 14-15 mart tarixlərində Tokioda keçiriləcək. ABŞ daxili işlər naziri Daq Byörqam, enerji naziri Kris Rayt və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin administratoru Li Zeldin gələn ay danışıqlar aparmaq üçün Tokioya səfər edəcəklər.
Daxili işlər naziri idarə heyətinin sədri, Rayt isə onun sədr müavinidir.
Son xəbərlər
10:20
KİV: İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcəkDigər ölkələr
10:11
Bu gün XXV Qış Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçiriləcəkFərdi
10:02
WSJ: Keçmiş Şahzadə Endryu həbs olunmasına məxfi sənədlərin sızması səbəb olubDigər ölkələr
09:56
Hind-Sakit Okean enerji sammiti keçiriləcəkDigər ölkələr
09:31
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olurKomanda
09:20
Kriştianu Ronaldu karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirmək istəyirFutbol
09:00
Premyer Liqa: "Şamaxı" "İmişli"nin, "Kəpəz" "Sabah"ın qonağı olacaqFutbol
08:57
Trampın xüsusi nümayəndəsi ABŞ-İran danışıqlarında "qırmızı xətt"i açıqlayıbDigər ölkələr
08:39