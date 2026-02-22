İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Hind-Sakit Okean enerji sammiti keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 09:56
    Hind-Sakit Okean enerji sammiti keçiriləcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın enerji dominantlığı üzrə milli şurası Yaponiya ilə birgə Hindistan-Sakit Okean enerji təhlükəsizliyi üzrə nazirlər görüşünü və biznes forumunu ilk iclasını keçirəcək.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün ABŞ-ın Yaponiyadakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Tədbir 14-15 mart tarixlərində Tokioda keçiriləcək. ABŞ daxili işlər naziri Daq Byörqam, enerji naziri Kris Rayt və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin administratoru Li Zeldin gələn ay danışıqlar aparmaq üçün Tokioya səfər edəcəklər.

    Daxili işlər naziri idarə heyətinin sədri, Rayt isə onun sədr müavinidir.

