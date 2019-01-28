Торнадо на Кубе: трое погибли, более 170 человек получили ранения - ФОТО

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли и более 170 получили ранения в результате обрушившегося на Гавану торнадо, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.
Торнадо нанес урон домам в кубинской столице, в столице наблюдаются перебои с электричеством. Наряду с этим в прибрежных районах из-за природного явления, сопровождаемый сильными дождями, регистрируются сильные наводнения.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем Twitter подтвердил, что в ходе торнадо погибли три человека, 172 получили ранения.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости