Токаев: Неурегулированность вопроса границ является дестабилизирующим фактором

Одним из дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.
Как передает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Россия-Центральная Азия.
Он отметил, что решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем, в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и устава ООН.
По словам президента, в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. Так, для пресечения попыток посеять раздор, профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу.
"К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", - отметил он.