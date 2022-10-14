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Токаев: Неурегулированность вопроса границ является дестабилизирующим фактором

Токаев: Неурегулированность вопроса границ является дестабилизирующим фактором Одним из дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.
Другие страны
14 октября 2022 г. 17:29

Одним из дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

Как передает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Россия-Центральная Азия.

Он отметил, что решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем, в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и устава ООН.

По словам президента, в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. Так, для пресечения попыток посеять раздор, профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу.

"К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", - отметил он.

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