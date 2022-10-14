Токаев: Неурегулированность вопроса границ является дестабилизирующим фактором

Одним из дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

Одним из дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

Как передает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Россия-Центральная Азия.

Он отметил, что решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем, в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и устава ООН.

По словам президента, в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. Так, для пресечения попыток посеять раздор, профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу.

"К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", - отметил он.