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Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

Американский журнал Time опубликовал список "100 самых влиятельных людей" за 2019 год. 

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, полностью перечень знаменитостей в категориях "Лидеры", "Артисты", "Иконы", "Пионеры" и "Титаны" опубликован сегодня на сайте журнала.

В категорию "Лидеры" попали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и др. 

Список "влиятельных людей" в категории "Артисты" возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон. Вместе с ним в этот список попали актеры Рами Малек, Махершала Али, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие. Среди музыкантов, попавших в перечень - певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская поп-группа BTS.

В категории "Иконы" были отмечены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, бывшая первая леди Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни, дизайнер Пьерпаоло Пиччоли и другие. 

В категории "Титаны" редакция журнала отметила египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгера Вудса, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других.

Time впервые опубликовал рейтинг "100 самых влиятельных людей мира" в 1999 году. Как поясняют представители журнала, в список, как правило, входят люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире. В него включают также различные организации, объединения и собирательные образы.

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