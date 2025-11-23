Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    The Times: В МИД Британии считают, что план США может стать основой мира по Украине

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 04:53
    The Times: В МИД Британии считают, что план США может стать основой мира по Украине

    Британские дипломаты в частном порядке признают, что план администрации президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине может стать основой для прекращения боевых действий.

    Как передает Report, об этом сообщает еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

    "В текущих обстоятельствах это может быть наилучшим вариантом, на который может надеяться Киев. Он не идеален, но и не окончателен. Он может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины", - заявил изданию один из британских дипломатов.

    Газета указывает, что несмотря на то, что многие эксперты в британских СМИ раскритиковали пункт об ограничении на численность Вооруженных сил Украины (не более 600 тыс. человек), в действительности аналитики Минобороны Соединенного Королевства считают, что Киев в любом случае в долгосрочной перспективе не сможет позволить себе содержать свыше 500 тыс. военнослужащих.

    При этом издание утверждает, что план Трампа, вопреки некоторым публикациям, не запрещает Украине иметь дальнобойные вооружения.

    Ранее глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что американский план урегулирования по Украине не является окончательным. В Швейцарии 23 ноября состоятся переговоры между представителями США, Европы и Украины, посвященные обсуждению упомянутого плана.

