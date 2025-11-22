Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    ЕС, США и Украина проведут встречу по мирному плану в Женеве

    Бизнес
    • 22 ноября, 2025
    • 18:11
    ЕС, США и Украина проведут встречу по мирному плану в Женеве

    В Швейцарии 23 ноября состоятся переговоры между представителями США, Европы и Украины, посвященные обсуждению нового мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

    В рамках мероприятий высокопоставленные представители Украины и США обсудят возможные параметры будущего мирного соглашения. Согласно имеющейся информации, новый американский план, который был представлен в ноябре 2025 года, предусматривает определенные уступки со стороны Киева.

    В соответствии с указом, размещенным на официальном ресурсе украинского руководства, президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах с США и Россией, направленных на достижение мирного урегулирования. Руководителем делегации назначен Андрей Ермак - глава Офиса президента, в состав вошли девять высокопоставленных чиновников, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.

    Украина США Евросоюз план по Украине переговоры

    Последние новости

    18:33

    Азербайджан сократил расходы на импорт фармацевтической продукции

    Бизнес
    18:11

    ЕС, США и Украина проведут встречу по мирному плану в Женеве

    Бизнес
    18:04

    Азербайджан увеличил доход от экспорта удобрений почти на 50%

    АПК
    17:58

    Зеленский проинформировал Туска о переговорах с Европой и США

    В регионе
    17:39

    Арендатор Lake Hotel арестован по обвинению в гибели четырех работников

    Происшествия
    17:39
    Фото

    В Баку состоялась очередная встреча Инициативы "Мост мира"

    Другие
    17:36

    Участники саммита G20 призвали реформировать СБ ООН

    Другие страны
    17:31

    Азербайджан увеличил расходы на импорт табака почти на 6%

    Бизнес
    17:22

    США отправят на учения во Флориду более 500 китайских БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей