ЕС, США и Украина проведут встречу по мирному плану в Женеве

В Швейцарии 23 ноября состоятся переговоры между представителями США, Европы и Украины, посвященные обсуждению нового мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

В рамках мероприятий высокопоставленные представители Украины и США обсудят возможные параметры будущего мирного соглашения. Согласно имеющейся информации, новый американский план, который был представлен в ноябре 2025 года, предусматривает определенные уступки со стороны Киева.

В соответствии с указом, размещенным на официальном ресурсе украинского руководства, президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах с США и Россией, направленных на достижение мирного урегулирования. Руководителем делегации назначен Андрей Ермак - глава Офиса президента, в состав вошли девять высокопоставленных чиновников, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.