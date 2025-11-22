Aİ, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri Cenevrədə sülh planı üzrə görüş keçirəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 22 noyabr, 2025
    • 18:45
    Noyabrın 23-də İsveçrədə ABŞ, Avropa və Ukrayna nümayəndələrinin iştirakı ilə Prezident Donald Tramp tərəfindən irəli sürülmüş yeni sülh planının müzakirəsinə həsr olunmuş danışıqlar keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu DPA Almaniya hökumətindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Tədbirlər çərçivəsində Ukrayna və ABŞ-nin yüksək vəzifəli nümayəndələri gələcək sülh sazişinin mümkün parametrlərini müzakirə edəcəklər. 2025-ci ilin noyabrında təqdim edilən yeni Amerika planı Kiyevin müəyyən güzəştlərə getməsini tələb edir.

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ və Rusiya ilə sülh nizamlanmasına nail olmaq üçün danışıqlarda iştirak etmək məqsədilə nümayəndə heyəti yaradıb və ona rəhbərliyi Prezident Aparatının rəhbəri Andriy Yermak edəcək.

