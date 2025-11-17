Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    The Times: Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 06:37
    The Times: Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

    Соединенное Королевство может прекратить выдавать визы гражданам трех стран Африки, если их власти не будут сотрудничать в вопросе депортации своих нелегальных мигрантов.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском МВД.

    По их информации, речь идет об Анголе, Намибии и Демократической Республике Конго.

    Упомянутые страны, пишет издание, отказались принять обратно около 4 тыс. своих соотечественников, нелегально оказавшихся в Великобритании. О каком сроке идет речь, не уточняется. В статье говорится, что МВД королевства 13 ноября предупредило посольства этих стран в Лондоне о риске ужесточения выдачи виз, если в течение месяца они не начнут активнее сотрудничать с британскими ведомствами в вопросе депортации.

    Для начала, пишет The Times, Великобритания намерена лишить права быстрого получения виз дипломатов и привилегированных лиц, которым придется подавать заявки в обычном порядке и стоять в общей очереди. На следующем этапе ограничения могут коснуться всех граждан перечисленных стран, включая полный запрет на выдачу виз по аналогии с мерами администрации американского президента Дональда Трампа. Как отмечает издание, со временем в черный список могут быть добавлены другие страны, которые также неохотно принимают обратно своих осужденных граждан или нелегальных мигрантов: Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали и Габон.

    Великобритания визовый режим незаконные мигранты
    "The Times": Britaniya üç ölkənin sakinlərinə viza verilməsini qadağan edə bilər

